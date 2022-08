Sinistra e Verdi hanno capito chi è Letta. Ma anche Conte ha capito che è meglio correre da solo (Di venerdì 5 agosto 2022) Non è ancora tempo per cominciare a parlare di programmi nella coalizione che ha in testa Enrico Letta. Il duo Fratoianni-Bonelli ancora non scioglie la riserva e inevitabilmente nella giornata si sono inseguite voci di rottura e di riappacificazione. Non è ancora tempo per cominciare a parlare di programmi nella coalizione che ha in testa Letta Nel primo mattino il segretario di Sinistra Italia in un’intervista apre a Conte: “Mi pare che tutti sono disponibili al dialogo – dice a un giornalista del Il Giorno – ma poi non si capisce mai dove lo si costruisce. Se giudicheremo impraticabile o inefficace un accordo con il Pd, e ne discuteremo anche con Europa Verde, per quanto mi riguarda tutte le strade sono aperte. Vedremo”. Meno possibilista appariva il leader dei Verdi che invita a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Non è ancora tempo per cominciare a parlare di programmi nella coalizione che ha in testa Enrico. Il duo Fratoianni-Bonelli ancora non scioglie la riserva e inevitabilmente nella giornata si sono inseguite voci di rottura e di riappacificazione. Non è ancora tempo per cominciare a parlare di programmi nella coalizione che ha in testaNel primo mattino il segretario diItalia in un’intervista apre a: “Mi pare che tutti sono disponibili al dialogo – dice a un giornalista del Il Giorno – ma poi non si capisce mai dove lo si costruisce. Se giudicheremo impraticabile o inefficace un accordo con il Pd, e ne discuteremocon Europa Verde, per quanto mi riguarda tutte le strade sono aperte. Vedremo”. Meno possibilista appariva il leader deiche invita a ...

