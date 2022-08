Sicilia, si è dimesso il governatore Musumeci. «Mi riacandido? Bella domanda» (Di venerdì 5 agosto 2022) ll presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica con un post su Facebook, con il quale conferma anche l'accorpamento delle elezioni regionali... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 agosto 2022) ll presidente della RegioneNelloha annunciato le proprie dimissioni dalla carica con un post su Facebook, con il quale conferma anche l'accorpamento delle elezioni regionali...

