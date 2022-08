Sicilia | morto Riccardo Savona Il deputato regionale aveva 70 anni

(Di venerdì 5 agosto 2022) Èa Palermo il presidente della commissione Bilancio dell'Assembleana,di Forza Italia., 70enne, era malato da tempo. L'esponente di Forza Italia era alla sua quinta legislatura all'Assembleana.proprio nei minuti in cui all'Ars si celebrava, probabilmente, l'ultima seduta parlamentare di questa legislatura, dopo la decisione del governatore Nello Musumeci di dimettersi in anticipo per consentire l'election day con le politiche, il 25 settembre.ormai da circa 20era stato eletto all’Ars per la prima volta nel corso ...

alehugme3 : RT @facciobiondate: “In traghetto col morto” titolo del nostro ritorno sul continente. Sì, sul traghetto c’era un carro funebre con salma… - LiveSicilia : È morto Riccardo Savona, storico deputato di Forza Italia - LiveSicilia : Tragico incidente sulla Palermo-Messina, un morto e sei feriti - blogsicilia : #notizie #sicilia E' morto il deputato Riccardo Savona - - Biofafafa : RT @facciobiondate: “In traghetto col morto” titolo del nostro ritorno sul continente. Sì, sul traghetto c’era un carro funebre con salma… -

E'Riccardo Savona, presidente della commissione Bilancio dell'Ars. Lo storico esponente di Forza Italia, 70 anni, e' deceduto all'Ismett dove era ricoverato da tempo per una grave malattia. ...E'Riccardo Savona, presidente della commissione Bilancio dell'Ars. Lo storico esponente di Forza Italia, 70 anni, e' deceduto all'Ismett dove era ricoverato da tempo per una grave malattia. ...La Sicilia è al sesto posto per contagi ... In totale sono 21.251.774 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.904. I dimessi e i guariti sono 19.931.691 con un ...Sono 2.825 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 16.272 tamponi processati. Ieri erano 3.498 . Il tasso di positività ...