Si spacca il fronte No Green pass, Alternativa di Cabras si allontana da ItalExit: «Ci sono candidati che fanno parte di gruppi di ispirazione neofascista» (Di venerdì 5 agosto 2022) È durato quanto un battito d’ali, o poco più, il sodalizio tra le liste Alternativa e ItalExit. I due partiti non correranno insieme alle prossime elezioni politiche per le quali già avevano programmato la raccolta firme nelle piazze italiane. A dare l’annuncio è Alternativa: «Il quadro di possibile accordo elettorale fra Alternativa e ItalExit è sciolto», si legge in una nota: «Nella composizione in dettaglio delle liste presentata da ItalExit abbiamo riscontrato la presenza – anche in ruoli di capolista – di candidati organici a formazioni di ispirazione neofascista». Il partito del vicepresidente della Commissione affari esteri Pino Cabras decide così di abbandonare Gianluigi Paragone «sebbene nelle piazze le ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) È durato quanto un battito d’ali, o poco più, il sodalizio tra le liste. I due partiti non correranno insieme alle prossime elezioni politiche per le quali già avevano programmato la raccolta firme nelle piazze italiane. A dare l’annuncio è: «Il quadro di possibile accordo elettorale fraè sciolto», si legge in una nota: «Nella composizione in dettaglio delle liste presentata daabbiamo riscontrato la presenza – anche in ruoli di capolista – diorganici a formazioni di». Il partito del vicepresidente della Commissione affari esteri Pinodecide così di abbandonare Gianluigi Paragone «sebbene nelle piazze le ...

cthcoeur : io e roa che ci cerchiamo in aeroporto come delle disperate per poi renderci conto di essere una di fronte all'altr… - GAcquistapace : @SuperElis2 Bisogna votare in massa una coalizione, perché con sistema elettorale quasi maggioritario, al Senato, s… - DavideDavide69 : @Cighi @pdnetwork Votare non serve a nulla … ci si allea , ci si spacca , si va di qua , si va di la , si rafforza… - Picone101 : ?????? si spacca il fronte dei cospiratori di professione? Fa piacere. -