Si lancia sulla folla durante la serata in discoteca e viene palpeggiata, lo sfogo: “Fate schifo” (Di venerdì 5 agosto 2022) Disavventura per Roberta Carluccio. La fitness model da quasi due milioni di follower su Instagram era la guest star di Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 5 agosto 2022) Disavventura per Roberta Carluccio. La fitness model da quasi due milioni di follower su Instagram era la guest star di Perizona Magazine.

___bookworm : RT @lalienospacejay: Chissà come mai se artista X uomo si lancia sulla folla di donne non viene molestato ma solamente sorretto e abbraccia… - lalienospacejay : Chissà come mai se artista X uomo si lancia sulla folla di donne non viene molestato ma solamente sorretto e abbrac… - cronachelucane : VALVANO: «QUESTO È IL GOVERNO DELLE EMERGENZE UNA STAGIONE CHE DOBBIAMO CHIUDERE PRESTO» - Il segretario del Psi la… - GioFastidioso : RT @Mamox__: Il compagno della #Meloni che a #Studioaperto lancia un servizio sulla Meloni che parla del suo programma. Vergognatevi, non a… - Leftmad : RT @Mamox__: Il compagno della #Meloni che a #Studioaperto lancia un servizio sulla Meloni che parla del suo programma. Vergognatevi, non a… -