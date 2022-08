Si iniettava olio nei muscoli per gonfiarli a dismisura: morto a 55 anni il bodybuilder Valdir Segato, star di TikTok (Di venerdì 5 agosto 2022) La sua passione per i muscoli gonfi e scolpiti era diventata una dipendenza, al punto che oltre a sfiancarsi di esercizi in palestra, aveva iniziato anche ad iniettarsi una miscela di olio, lidocaina e alcol benzilico per accrescerli ulteriormente a dismisura. Ovviamente contro il parere di ogni medico. E sono state proprio queste iniezioni a rivelarsi fatali: così è morto a 55 anni il bodybuilder brasiliano Valdir Segato, star di TikTok dove conta oltre un milione e mezzo di follower. I suoi bicipiti da 60 centimetri di circonferenza, i pettorali irrealisticamente tondi e le spalle turgide lo rendevano facilmente riconoscibile nei tantissimi contenuti che pubblicava sui social. E proprio per i social sfidava sé ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) La sua passione per igonfi e scolpiti era diventata una dipendenza, al punto che oltre a sfiancarsi di esercizi in palestra, aveva iniziato anche ad iniettarsi una miscela di, lidocaina e alcol benzilico per accrescerli ulteriormente a. Ovviamente contro il parere di ogni medico. E sono state proprio queste iniezioni a rivelarsi fatali: così èa 55ilbrasilianodidove conta oltre un milione e mezzo di follower. I suoi bicipiti da 60 centimetri di circonferenza, i pettorali irrealisticamente tondi e le spalle turgide lo rendevano facilmente riconoscibile nei tantissimi contenuti che pubblicava sui social. E proprio per i social sfidava sé ...

