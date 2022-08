Sex Education 4, Ncuti Gatwa sarà ancora Eric nella serie Netflix (Di venerdì 5 agosto 2022) Fan di Sex Education e del personaggio di Eric non temete: Ncuti Gatwa tornerà a interpretare il personaggio nella quarta stagione della serie Netflix. La quarta stagione di Sex Education sta salutando diversi attori, ma Ncuti Gatwa non sarà tra questi. La star tornerà infatti a interpretare Eric nei nuovi episodi della serie Netflix. Se siete fan dell'esuberante Eric Effiong, sappiate che non c'è da preoccuparsi, perché lo rivedrete anche nella quarta stagione di Sex Education. A rivelarlo è stato il sito Variety, che ha spiegato come tramite degli intelligenti incastri di agende e calendari, le ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 agosto 2022) Fan di Sexe del personaggio dinon temete:tornerà a interpretare il personaggioquarta stagione della. La quarta stagione di Sexsta salutando diversi attori, manontra questi. La star tornerà infatti a interpretarenei nuovi episodi della. Se siete fan dell'esuberanteEffiong, sappiate che non c'è da preoccuparsi, perché lo rivedrete anchequarta stagione di Sex. A rivelarlo è stato il sito Variety, che ha spiegato come tramite degli intelligenti incastri di agende e calendari, le ...

pedropascalss : ma siamo sicuri che vogliano fare la prossima stagione di sex education se ne sono andati tutti i personaggi secondari - ma_ri_01 : io non so se ci sia una serie che mi prende così tanto come sex education giurooooo - antoniorosato72 : Ncuti Gatwa sarà il primo #DoctorWho gay. L'attore di Sex Education interpreterà un'incarnazione rivoluzionaria del… - perfectderavin : RT @Cody__Allen: ogni giorno mi appaiono nuovi articoli con scritto 'un'altra star di sex education lascia lo show' esattamente chi resterà… - _Valealizzi_ : RT @Cody__Allen: ogni giorno mi appaiono nuovi articoli con scritto 'un'altra star di sex education lascia lo show' esattamente chi resterà… -