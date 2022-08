Serie A: Il Monza di Berlusconi continua a svaligiare la banca (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 11:01:01 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Hqualche giorno fa, Silvo Berlusconi riconosciuto, tra le risate, che la qualificazione per la Champions in questa stagione era una delle sue battute. Tuttavia, gli obiettivi de ‘Il Cavaliere’ e del suo braccio destro, ‘El Condor’ Adriano Galliani, non sono molto lontani dall’ambita competizione continentale. Y lo dimostra il suo mercato: 11 volti nuovi. E alcuni famosi. Mentre la tessera è ancora sul tavolo (Mauro Icardi in un clamoroso ritorno al Calcio), altri nomi passano dalle sedi Brianteo e firmano il contratto con il Monza, che affronta la prima stagione della sua storia in Serie A. Era poco prima della pandemia quando Berlusconi Y Galliani hanno comprato il club lombardo (Galliani è ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 11:01:01A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Hqualche giorno fa, Silvoriconosciuto, tra le risate, che la qualificazione per la Champions in questa stagione era una delle sue battute. Tuttavia, gli obiettivi de ‘Il Cavaliere’ e del suo braccio destro, ‘El Condor’ Adriano Galliani, non sono molto lontani dall’ambita competizione continentale. Y lo dimostra il suo mercato: 11 volti nuovi. E alcuni famosi. Mentre la tessera è ancora sul tavolo (Mauro Icardi in un clamoroso ritorno al Calcio), altri nomi passano dalle sedi Brianteo e firmano il contratto con il, che affronta la prima stagione della sua storia inA. Era poco prima della pandemia quandoY Galliani hanno comprato il club lombardo (Galliani è ...

