Senza patente, provoca incidente e scappa: denunciato dalla polizia locale (Di venerdì 5 agosto 2022) Treviglio. Pochi ma intensi giorni di attività investigativa sono bastati alla polizia locale di Treviglio per risalire all'identità del conducente che in via Manzoni, dopo aver causato un incidente coinvolgendo altri due veicoli – fortunatamente Senza causare feriti – si era dato alla fuga. Nella ricostruzione della dinamica l'uomo, alla guida di un veicolo in prestito, tamponava la vettura che lo precedeva e innestava la retromarcia velocemente per allontanarsi, urtando un secondo veicolo e riuscendo a far perdere le proprie tracce. La polizia locale è risalita al soggetto che aveva in leasing il veicolo e lo ha convocato in comando. L'uomo si è presentato in Piazza Insurrezione ammettendo le proprie responsabilità e riconducendo la propria condotta al timore delle conseguenze per ...

