Selvaggia Roma, polemiche dopo il suo ultimo video: lo sfogo (Di venerdì 5 agosto 2022) Nelle scorse ore Selvaggia Roma si è trovata al centro delle critiche. A far storcere il naso ad alcuni utenti di Instagram è stato l’ultimo video pubblicato dall’ex gieffina, spingendola, poco dopo, a sbottare sui social. LO sfogo – Nonostante il periodo delicato che sta vivendo Selvaggia, essendo in dolce attesa, gli haters non si fermano. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Nelle scorse oresi è trovata al centro delle critiche. A far storcere il naso ad alcuni utenti di Instagram è stato l’pubblicato dall’ex gieffina, spingendola, poco, a sbottare sui social. LO– Nonostante il periodo delicato che sta vivendo, essendo in dolce attesa, gli haters non si fermano. L'articolo

blogtivvu : Selvaggia Roma insultata da una hater: “Non sai fare nulla”, la replica dell’ex concorrente del GF Vip - IsaeChia : Gf Vip, Selvaggia Roma pubblica un video su Instagram e viene insultata: la sua reazione - bikediablo : RT @diarioromano: Sosta selvaggia: #Atac denuncia in Procura chi blocca i mezzi. Peccato non funzioni. L'iniziativa di Atac non è una novit… - sexveraa : @sunflower_two sii la mia pazzeska milano e sarò la tua selvaggia roma - MercurioPsi : RT @diarioromano: Sosta selvaggia: #Atac denuncia in Procura chi blocca i mezzi. Peccato non funzioni. L'iniziativa di Atac non è una novit… -