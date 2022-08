Se Meloni vuole uscire dalla logica della demonizzazione reciproca, dia il buon esempio (Di venerdì 5 agosto 2022) Non c’è bisogno di spiegare ai lettori di questo giornale perché mi abbia piuttosto sorpreso, in questi giorni, sentire evocare proprio da Enrico Letta il rischio che il centrodestra possa raggiungere i due terzi dei seggi e cambiare la Costituzione a suo piacimento, senza passare da un referendum. Se anche negli ultimi tre anni, su Linkiesta, aveste letto in tutto tre articoli, è probabile che almeno due sarebbero stati su questo problema. Se poi i tre articoli in questione fossero stati miei, la probabilità diventerebbe una certezza (in tal caso, suggerisco di saltare serenamente tutti i capoversi successivi, fino a quello che comincia con le parole «Tutti possono dunque»). Il fatto è che da quando il Partito democratico decise di accodarsi al Movimento 5 stelle persino sul taglio costituzionale dei parlamentari – se fossimo in una sit-com, qui andrebbero inserite le risate ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 agosto 2022) Non c’è bisogno di spiegare ai lettori di questo giornale perché mi abbia piuttosto sorpreso, in questi giorni, sentire evocare proprio da Enrico Letta il rischio che il centrodestra possa raggiungere i due terzi dei seggi e cambiare la Costituzione a suo piacimento, senza passare da un referendum. Se anche negli ultimi tre anni, su Linkiesta, aveste letto in tutto tre articoli, è probabile che almeno due sarebbero stati su questo problema. Se poi i tre articoli in questione fossero stati miei, la probabilità diventerebbe una certezza (in tal caso, suggerisco di saltare serenamente tutti i capoversi successivi, fino a quello che comincia con le parole «Tutti possono dunque»). Il fatto è che da quando il Partito democratico decise di accodarsi al Movimento 5 stelle persino sul taglio costituzionale dei parlamentari – se fossimo in una sit-com, qui andrebbero inserite le risate ...

