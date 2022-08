Se il call center dribla il registro

(Di venerdì 5 agosto 2022) Spostano le sedi all’estero riescono a evitare i nuovi controlli italiani Laura lavora in un’azienda di contacta Bologna. «Ognuno di noi può gestire anche due-trecento telefonate al giorno» dice. «E, se va bene, la metà delle volte ci arrivano insulti, ma non ci facciamo neanche più caso: chiudiamo e andiamo avanti col numero successivo». Per quanto cinica, questa è la vita cui tanti lavoratori deisi sono ormai abituati. Secondo una ricerca realizzata dallo Studio Ambrosetti per AssoContact, parliamo di 185 mila persone assunte con contratti di varia natura e che assicurano un fatturato di circa tre miliardi alle aziende. La conseguenza è duplice e paradossale: da una parte un esercito di giovani impegnati in un lavoro che diventa usurante; dall’altra milioni di utenti tartassati da telefonate invadenti - talvolta ...

SkyTG24 : Da oggi si possono bloccare le telefonate dai call center sul cellulare, ecco come - Camilla26463663 : @Potty_L @ombroman Se stai aspettando una chiamata, magari importante, non puoi semplicemente 'evitare di risponder… - panorama_it : Spostano le sedi all’estero riescono a evitare i nuovi controlli italiani - ScanuAdolfo : @DAZN_IT Il vostro call center è uno SCHIFO ASSOLUTO!!!! - ScanuAdolfo : @DAZN_IT Il vostro call center è uno SCHIFO ASSOLUTO!!!!! -

Ma che ti frega È chiaro che lo fanno per collegare me al caffè e farmi chiamare daidella Nespresso". Simone pone la questione su un altro piano: "Chissà che discussioni fa Red Ronnie ...... Consumerismo denuncia: da operatori del mercato libero raffica di modifiche unilaterali dei contratti 3 settimane fa Locazioni turistiche e spese per le utenze 26 Maggio 2022 1)PUBBLICO ... Ma vediamo come un problema sulla comunicazione dei propri consumi e le truffe dei call center stiano mettendo in grosse difficoltà troppi utenti. Le bollette di luce e gas sono sempre più care ma alc ...