(Di venerdì 5 agosto 2022). Novità in vista per il rientro a: niente piùorari di ingresso a quanto pare. A partire dal prossimo anno scolastico, e quindi dal 15, suonerà un’unicaper gli studenti e le studentesse delle scuole superiori di Roma e del Lazio.8.00 oppure8.30, a seconda delle decisioni degli istituti. Così come avveniva prima della pandemia. Il ritornodopo la pandemia Non ci saranno corse aggiuntive – le linee S di Astral erano già state soppresse – né fondi ad hoc per il trasporto scolastico. La decisione in merito è stata presa la scorsa settimana, durante un incontro presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi insiemeaziende del trasporto pubblico, ...

CorriereCitta : Scuola, campanella alle 8.00 per tutti da settembre: addio doppi turni d’ingresso, si torna alla normalità - fpugliese_conad : Mi ripeto, la scuola deve essere una priorità. Manca un mese alla riapertura e le aule devono tornare a essere pien… - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Poco più di un mese al suono della prima campanella e già si pensa a come sarà il rientro a scuola do… - MaxweIISDemon : Alunni appena suona la campanella di scuola. - kiyawnz_ : cose di scuola che mi ricordo alla perfezione dopo averla finita da due anni: - la conversione dei numeri da decima… -

Il Corriere della Città

...si rende conto che avere un bilancio sano è un'ardua impresa e a ogni nuovo suono della... nelladi magia di Spiffinmoore ci siamo trovati al cospetto di piogge meteoritiche e in ...Niente più orari scaglionati: dal prossimo 12 settembre, lasuonerà per tutti gli studenti delle superiori alla medesima ora, dalle 8 del mattino fino alle 13 - 14 del pomeriggio. Proprio come prima della pandemia. Con tutti i problemi di trasporto ... Scuola, campanella alle 8.00 per tutti da settembre: addio doppi turni d’ingresso, si torna alla normalità Un ultimo incontro del tavolo di lavoro istituito in prefettura per monitorare le criticità, si terrà prima dell'inizio delle lezioni, anche ...Manca poco più di un mese al rientro a scuola. Nel nuovo anno scolastico gli studenti potrebbero dire addio alla mascherina in classe.