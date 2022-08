Scuola, arriva la figura del docente esperto: avrà 400 euro in più al mese in busta paga (Di venerdì 5 agosto 2022) La novità arriva dal decreto Aiuti bis (approvato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto) che, per quanto riguarda la Scuola prevede una revisione delle norme sulla formazione continua degli insegnanti, appena introdotte con la riforma legata al Pnrr e - soprattutto - la nascita della figura del “docente esperto” che guadagnerà 5.650 euro in più (400 euro al mese) sotto forma “assegno annuale ad personam”. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 agosto 2022) La novitàdal decreto Aiuti bis (approvato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto) che, per quanto riguarda laprevede una revisione delle norme sulla formazione continua degli insegnanti, appena introdotte con la riforma legata al Pnrr e - soprattutto - la nascita delladel “” che guadagnerà 5.650in più (400al) sotto forma “assegno annuale ad personam”.

