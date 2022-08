Schmeichel al Nizza, ora rimangono solo in tre: che fine hanno fatto gli eroi del Leicester di Ranieri? GALLERY (Di venerdì 5 agosto 2022) C'è chi ha smesso, c'è chi gioca ai massimi livelli e chi è esploso addirittura dopo quella straordinaria annata.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022) C'è chi ha smesso, c'è chi gioca ai massimi livelli e chi è esploso addirittura dopo quella straordinaria annata....

cmdotcom : #Schmeichel al #Nizza, ora rimangono solo in tre: che fine hanno fatto gli eroi del #Leicester di #Ranieri? GALLERY - sportli26181512 : Schmeichel al Nizza, ora rimangono solo in tre: che fine hanno fatto gli eroi del Leicester di Ranieri? GALLERY: C'… - Tony79999 : RT @MatteoSorrenti: Portieri che si potevano prendere a cifre ridicole: • Bernd #Leno (30 anni): dall'Arsenal al Fulham per soli 9M (3+6 d… - chrisbreviere : RT @TMit_news: Il riassunto del #mercato ?? di ieri: l'#Arsenal piazza i suoi giovani ?? in cerca di maggiore minutaggio, il #Nizza passa all… - MatteoSorrenti : Portieri che si potevano prendere a cifre ridicole: • Bernd #Leno (30 anni): dall'Arsenal al Fulham per soli 9M (3… -