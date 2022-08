Scacchi, Olimpiadi 2022: Italia, doppia vittoria con Open e femminile. Il 2006 Gukesh fa 7/7. Svarione Shankland, tocca il Re e perde (Di venerdì 5 agosto 2022) Succede di tutto al rientro dal giorno di riposo nella settima giornata delle Olimpiadi Scacchistiche 2022 in corso di svolgimento a Chennai, India. Non tanto per l’Italia, fortunatamente: sia la squadra Open che quella femminile vincono di grande autorità, tornando a sognare i piani alti delle rispettive classifiche. Gli azzurri Open sono al 16° posto all’interno del gruppone a quota 10, le azzurre il 22° sempre con lo stesso punteggio. Quel che accade intorno, invece, va da una sequenza di vittorie interminabile fino a un clamoroso Svarione. Open: Italia-PORTOGALLO 3-1 Daniele Vocaturo (2616)-Jorge Viterbo Ferreira (2500) 0.5-0.5 Il classe ’94 nativo di Porto è il maggior calibro del suo Paese, e riesce in questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Succede di tutto al rientro dal giorno di riposo nella settima giornata dellestichein corso di svolgimento a Chennai, India. Non tanto per l’, fortunatamente: sia la squadrache quellavincono di grande autorità, tornando a sognare i piani alti delle rispettive classifiche. Gli azzurrisono al 16° posto all’interno del gruppone a quota 10, le azzurre il 22° sempre con lo stesso punteggio. Quel che accade intorno, invece, va da una sequenza di vittorie interminabile fino a un clamoroso-PORTOGALLO 3-1 Daniele Vocaturo (2616)-Jorge Viterbo Ferreira (2500) 0.5-0.5 Il classe ’94 nativo di Porto è il maggior calibro del suo Paese, e riesce in questo ...

