Sanniti Five Soccer, riconfermato Mirko Federici (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si allarga il numero di riconferme in casa Sanniti Five Soccer. Il club del Presidente Petrillo ha voluto fortemente, anche per il prossimo campionato, il calcettista Mirko Federici. Dal 2016/17 con i Sanniti Five Soccer, quando il team vinse ai playoff contro la Campana, salvo una breve pausa è ritornato nella stagione 2019/2020. Federici si appresta dunque a disputare la quarta stagione con la squadra giallorossa. "Con 44 reti – scrive in uns nota la società – è il marcatore più prolifero della storia in solo 30 presenze con la maglia giallorossa, una media da categoria superiore e che poteva aumentare se non fosse stato limitato da infortuni e da problemi lavorativi che lo tengono spesso ...

