Sandokan con Can Yaman si farà? Cosa sappiamo sulla serie tv (Di venerdì 5 agosto 2022) Sandokan con Can Yaman si farà oppure no? Da tempo i fan dell'attore si chiedono se la serie tv andrà finalmente in onda o se il progetto sia finito ancora prima di iniziare. Non sembrano esserci risposte ufficiali, nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato dichiarazioni sull'argomento. Leggi anche: Viola come il mare su Canale 5: il promo con Can Yaman e Francesca Chillemi, trama e quando inizia Sandokan, il progetto si è arenato? Secondo alcuni rumor le notizie sulla serie tv non sarebbero positive: "Il progetto di Sandokan, remake della serie tv degli anni Settanta destinato a Rai1, si è arenato. Anzi, è sparito dai radar", scrive il settimanale Nuovo Tv. Eppure, l'attore turco Can Yaman ...

