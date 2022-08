San Martino Valle Caudina, scontro sul bilancio: Alternativa abbandona l’aula (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSan Martino Valle Caudina (Av) – È scontro in consigli comunale a S. Martino Valle Caudina. L’opposizione consiliare Alternativa per San Martino guidata da Aniello Troiano contesta sul bilancio la maggioranza del sindaco Pasquale Pisano e abbandona l’aula. Di seguito una nota diffusa a mezzo stampa. «L’amministrazione Pisano ha chiuso il Rendiconto con un disavanzo ordinario di oltre 77 mila euro. Si tratta di una perdita. Vuol dire che le spese hanno superato le entrate. E adesso si deve recuperare. Meglio farlo subito. E invece la maggioranza sceglie di rateizzare: nella seduta di ieri del Consiglio Comunale si è scelto di spalmare la perdita sui prossimi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSan(Av) – Èin consigli comunale a S.. L’opposizione consiliareper Sanguidata da Aniello Troiano contesta sulla maggioranza del sindaco Pasquale Pisano e. Di seguito una nota diffusa a mezzo stampa. «L’amministrazione Pisano ha chiuso il Rendiconto con un disavanzo ordinario di oltre 77 mila euro. Si tratta di una perdita. Vuol dire che le spese hanno superato le entrate. E adesso si deve recuperare. Meglio farlo subito. E invece la maggioranza sceglie di rateizzare: nella seduta di ieri del Consiglio Comunale si è scelto di spalmare la perdita sui prossimi ...

