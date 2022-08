TuttoAndroid : Samsung svela il nuovo Galaxy A23: è il nuovo entry level della gamma 5G -

Il video di unboxing include anche un confronto di dimensioni con l'iPhone 13 Pro Max, ilGalaxy Note20 Ultra e il Nothing Phone (1). Inoltre il video mostra anche che il 10T non supporterà ...A poco più di una settimana dal leak dei prezzi europei diGalaxy Watch 5 , a sorpresa in rete è emersa una collezione di render diGalaxy Watch 5 e Watch 5 Pro che cii due smartwatch top di gamma ad alta risoluzione e in ogni singolo colore. Se abbiamo accesso ai render che trovate in calce alla notizia è grazie a ...La One UI 5.0 basata su Android 13 arriva in versione beta sui Samsung Galaxy S22: si parte dalla Germania ma presto arriverà su più mercati.Samsung Unpacked è l'evento tech di questa estate: il 10 agosto sono attesi tantissimi nuovi prodotti, a partire dai pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 che rappresenteranno l'offerta top del ...