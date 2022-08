Salvini: se vinciamo "la posizione dell'Italia sarà equilibrata" (Di venerdì 5 agosto 2022) La posizione internazionale dell'Italia in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre "sarà equilibrata come sempre è stata": così il leader della Lega Matteo Salvini da ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Lainternazionalein caso di vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre "come sempre è stata": così il leadera Lega Matteoda ...

PaoloX68 : RT @BlobRai3: 'ARTICOLO 21' (EX ARTICOLO 31)! ('Duro J-Ex sed J-Ex'!). 'Amico mio, non aver paura della scelta degli Italiani, prima vinci… - BlobRai3 : 'ARTICOLO 21' (EX ARTICOLO 31)! ('Duro J-Ex sed J-Ex'!). 'Amico mio, non aver paura della scelta degli Italiani, p… - gian3anco : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Vi siete alleati con quel pirla di Salvini. Ci fa fare solo figure di merda. Finirà… - ssm_ale : RT @lanf64: #Elezioni, #Salvini: 'Se vinciamo, si al nucleare e al Ponte sullo Stretto di Messina'. E Pantalone paga! #NO_ai_fascisti_d_… - LucioMM1 : @GiovaQuez Ha ragione Meloni in generale, ma si potrebbe dire in modo chiaro 'Salvini ministro dell'interno se vinc… -