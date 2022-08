Salvini e Berlusconi bugiardi incalliti. Continua il bestiario elettorale (Di venerdì 5 agosto 2022) Nemmeno l’avvicinarsi del fine settimana spinge il bestiario elettorale ad andare in vacanza. Così, inevitabile, la nuova puntata è già pronta semplicemente sfogliando le agenzie di stampa. bestiario elettorale, Schiaffi a raffica: Letta bersagliato anche da Di Maio. Posti in tribuna. Chi ce li ha e chi se li sogna BOMBA O NON BOMBA RENZI A ROMAMatteo Renzi ha detto di avere ricevuto l’offerta di Enrico Letta del ‘diritto di tribuna’ candidandosi nelle liste del Pd: “Cosa è il diritto di tribuna? Un posto garantito come capolista del Pd a tutti i leader dei partiti in coalizione. Così sono sicuri di entrare in Parlamento. Lo hanno proposto anche a noi”, ha detto Renzi. Dal Nazareno smentiscono la ricostruzione: nessuna offerta di diritto di tribuna a Renzi, che del resto non è mai entrato (e nemmeno ci sono state ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Nemmeno l’avvicinarsi del fine settimana spinge ilad andare in vacanza. Così, inevitabile, la nuova puntata è già pronta semplicemente sfogliando le agenzie di stampa., Schiaffi a raffica: Letta bersagliato anche da Di Maio. Posti in tribuna. Chi ce li ha e chi se li sogna BOMBA O NON BOMBA RENZI A ROMAMatteo Renzi ha detto di avere ricevuto l’offerta di Enrico Letta del ‘diritto di tribuna’ candidandosi nelle liste del Pd: “Cosa è il diritto di tribuna? Un posto garantito come capolista del Pd a tutti i leader dei partiti in coalizione. Così sono sicuri di entrare in Parlamento. Lo hanno proposto anche a noi”, ha detto Renzi. Dal Nazareno smentiscono la ricostruzione: nessuna offerta di diritto di tribuna a Renzi, che del resto non è mai entrato (e nemmeno ci sono state ...

MatteoRichetti : Italia prima nel mondo per crescita del PIL guidato dal Governo #Draghi. È giusto che gli elettori di Conte, Salvin… - elio_vito : Dopo le ultime dichiarazioni dei leader si delinea il programma della destra per i giovani. Meloni, gli toglieremo… - pdnetwork : Con che coraggio Berlusconi parla di PNRR? Alleato di Meloni e Salvini che quel Piano non lo hanno votato, ha fatt… - LaNotiziaTweet : Salvini e Berlusconi bugiardi incalliti. Continua il bestiario elettorale. Schiaffi a raffica: Letta bersagliato an… - agostin90097750 : Salvini a Lampedusa a gratis nella Villa abbandonata di Berlusconi, l'ennesima Villa...non c'era nessuno, se non la scorta! -