Salvatore Aranzulla, chi è la misteriosa fidanzata Sabrina e la storia incredibile di come si sono conosciuti (Di venerdì 5 agosto 2022) Salvatore Aranzulla è uno degli uomini più noti del web, basti pensare che il suo sito, Aranzulla.it, è il più visitato perfino di Amazon. L’uomo dalle mille risposte conduce una vita molto tranquilla, va a letto alle 22 e si sveglia all 7 del mattino, fa una passeggiata e il resto della giornata la trascorre in casa, nel suo attico a Milano, perché non ama essere riconosciuto per strada. La sua azienda fattura ogni anno più di 3 milioni di euro, grazie alle sue guide informatiche è riuscito a costruirsi un vero e proprio impero. Della sua vita privata si sa invece pochissimo, ad esempio: chi è la sua fidanzata Sabrina? Salvatore Aranzulla è fidanzato? Il nome di Salvatore Aranzulla è ben noto praticamente a chiunque abbia un ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 agosto 2022)è uno degli uomini più noti del web, basti pensare che il suo sito,.it, è il più visitato perfino di Amazon. L’uomo dalle mille risposte conduce una vita molto tranquilla, va a letto alle 22 e si sveglia all 7 del mattino, fa una passeggiata e il resto della giornata la trascorre in casa, nel suo attico a Milano, perché non ama essere riconosciuto per strada. La sua azienda fattura ogni anno più di 3 milioni di euro, grazie alle sue guide informatiche è riuscito a costruirsi un vero e proprio impero. Della sua vita privata si sa invece pochissimo, ad esempio: chi è la suaè fidanzato? Il nome diè ben noto praticamente a chiunque abbia un ...

giancarloruffa : Top story: Come scaricare mappe Minecraft | Salvatore Aranzulla - Sicilia_Fan : ?? #SalvatoreAranzulla, siciliano doc: “Ho fatturato quasi 4 milioni di euro, potrei non lavorare più”. Le parole de… - giancarloruffa : Top story: Programmi per stampa | Salvatore Aranzulla - _DrCommodore : Il sito che trollava Salvatore Aranzulla rimuovendo dai suoi articoli le parti inutili e prolisse -… - giancarloruffa : Top story: Come funziona Wise | Salvatore Aranzulla -