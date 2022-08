Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana (Di venerdì 5 agosto 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che Cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Un’altra invincibile estate. La scoperta è il suo carattere fondamentale. Di un amore o di un disamore. Le attese raccontate da Patrizia Cavalli e le coppie secondo Hemingway. E Camus ha capito perché andiamo al mare: ci rende orgogliosi di essere vivi – di Annalena Benini Profondo Verde. “A quando il ministero per la Promozione delle Virtù ecologiche e la Repressione dei Vizi?”. Intervista al filosofo Yves Roucaute – di Giulio Meotti Scurdammoce ’o passato. Altro che incoerenza: i politici non cambiano soltanto idea, negano i dati di fatto. Cosa insegna la parabola del M5s – di Francesco Cundari Nomadi digitali. Computer in spalla, lavorano dove vogliono. Ma sono ancora pochi ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 5 agosto 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Un’altra invincibile estate. La scoperta è il suo carattere fondamentale. Di un amore o di un disamore. Le attese raccontate da Patrizia Cavalli e le coppie secondo Hemingway. E Camus ha capito perché andiamo al mare: ci rende orgogliosi di essere vivi – di Annalena Benini Profondo Verde. “A quando il ministero per la Promozione delle Virtù ecologiche e la Repressione dei Vizi?”. Intervista al filosofo Yves Roucaute – di Giulio Meotti Scurdammoce ’o passato. Altro che incoerenza: i politici non cambiano soltanto idea, negano i dati di fatto.insegna la parabola del M5s – di Francesco Cundari Nomadi digitali. Computer in spalla, lavorano dove vogliono. Ma sono ancora pochi ...

