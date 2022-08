Ryanair, mamma fermata al gate prima di prendere il volo per Palma di Maiorca: le figlie di 9 e 11 costrette a viaggiare sole senza di lei (Di venerdì 5 agosto 2022) Disavventura su un volo Ryanair in partenza per Palma di Maiorca da Londra: due bambine di 9 e 11 anni hanno dovuto viaggiare sole. La madre, infatti, è stata bloccata al gate perché il suo passaporto non era conforme a una norma derivata dalla Brexit. La nuova regola prevede che il passaporto di un cittadino di un ‘Paese terzo’ debba essere rilasciato da meno di 10 anni al momento dell’ingresso nell’Unione europea. La signora Barke – ha spiegato il quotidiano britannico Indipendent – si è poi sfogata raccontando l’accaduto sottolineando che, per fortuna, c’era con loro una zia, altrimenti le sue figlie minorenni avrebbero dovuto viaggiare completamente sole. “Le bambine erano inconsolabili. Sto cercando di tenere duro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Disavventura su unin partenza perdida Londra: due bambine di 9 e 11 anni hanno dovuto. La madre, infatti, è stata bloccata alperché il suo passaporto non era conforme a una norma derivata dalla Brexit. La nuova regola prevede che il passaporto di un cittadino di un ‘Paese terzo’ debba essere rilasciato da meno di 10 anni al momento dell’ingresso nell’Unione europea. La signora Barke – ha spiegato il quotidiano britannico Indipendent – si è poi sfogata raccontando l’accaduto sottolineando che, per fortuna, c’era con loro una zia, altrimenti le sueminorenni avrebbero dovutocompletamente. “Le bambine erano inconsolabili. Sto cercando di tenere duro ...

