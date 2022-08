Romina Power | il ricordo strappalacrime in una foto che travolge il cuore dei fan

(Di venerdì 5 agosto 2022), indimenticabile artista che sempre è rimasta nei cuori della gente, ha sorpreso tutti postando unmolto personale mettendo a nudo i suoi sentimenti; il gesto ha commosso tutti., da sempre amata dal pubblico italiano, ha cominciato la sua carriera come attrice in film d’ amore con Albano dove poi è nata L'articolo proviene da CheSuccede.it.

thomas70er : Al Bano & Romina Power - Sempre Sempre - noianononhodet1 : Nel sole, film with Al Bano e Romina Power ( 1967 ). - marconovecento : @IlContiAndrea Io ne ho diverse.... Nannini, grazia di Michele, Malika Ayane, Laura Pausini, amoroso, Romina Power....... - Nataliasoleluna : Che bella Romina Power! ?????? #Techetechete @theRominaPower - pattanna66 : Una cosa si può dire, Romina Power era veramente bella #Techetechete -

Acqua cristallina e fine sabbia bianca per l'ex moglie di Al Bano. Tuttavia lo scatto in riva al mare dirivela ben altro...ha occhi solo per lui.è la voce che da il nome al duo canoro conosciuto in tutto il mondo. Il brano uscito nel 2005 , Felicità di Al Bano Carrisi e ...Come si sa Al Bano ha anche un figlio, Yari, avuto da, con la quale il cantante si è separato proprio in quei tremendi anni dopo la scomparsa della figlia. Alcuni giorni addietro Yari ...Romina Power, indimenticabile artista che sempre è rimasta nei cuori della gente, ha sorpreso tutti postando un ricordo molto personale mettendo a nudo i suoi sentimenti; il gesto ha commosso tutti.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...