Roma, Wijnaldum: 'Da Mourinho volevo sentire quelle parole' (Di venerdì 5 agosto 2022) "Con Mourinho ci siamo sentiti e lui mi ha detto le cose giuste al momento giusto. Era quello che volevo sentire, penso abbia molta esperienza, mi ha fatto un'ottima impressione". Così Georginio ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) "Conci siamo sentiti e lui mi ha detto le cose giuste al momento giusto. Era quello che, penso abbia molta esperienza, mi ha fatto un'ottima impressione". Così Georginio ...

AliprandiJacopo : ?? ?? ECCOLO! Gini #Wijnaldum è sbarcato all’aeroporto di Ciampino con il volo privato pilotato da Dan #Friedkin!… - DiMarzio : #Wijnaldum alla @OfficialASRoma ?? prestito con diritto (no obbligo, nemmeno a presenze) di riscatto a 8M:… - FBiasin : Non credo che #Wijnaldum abbia scelto la #Roma solo perché c’è #Mourinho, ma so che da quando c’è #Mourinho in tant… - Vincenz17533543 : RT @DAZN_IT: ?? #Wijnaldum (Roma), Lookman (Atalanta), Aiwu (Cremonese) ?? Veretout (Marsiglia) Gli affari conclusi in #SerieATIM #DAZN - tuttosport : #Roma, #Wijnaldum emozionato: 'Pronto a dare il 100% per questa maglia' -