Roma, Wijnaldum a Villa Stuart per svolgere le visite mediche (Di venerdì 5 agosto 2022) Georginio Wijnaldum è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. Dopo essere sbarcato a Ciampino, il centrocampista olandese si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Una volta superate, potrà finalmente firmare il contratto e diventare ufficialmente un nuovo calciatore dei giallorossi. Wijnaldum arriverà dal Psg in prestito con diritto di riscatto. SportFace.

