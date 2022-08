Roma. Rapine, furti e ricettazione: 6 arresti e 3 denunce in un giorno (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Gruppo di Roma nelle principali aree interessate dall’afflusso di turisti nella Capitale e nelle periferie, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 6 persone e denunciato altre 3 indiziate, a vario titolo, di furto aggravato, ricettazione e rapina impropria. In manette è finito un 43enne indiano, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dall’addetto all’accoglienza clienti di un negozio all’interno della galleria Forum Termini mentre occultava nel suo zaino alcuni profumi dopo averne rimosso le placche antitaccheggio. Allertati i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022)– Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Gruppo dinelle principali aree interessate dall’afflusso di turisti nella Capitale e nelle periferie, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno arrestato 6 persone e denunciato altre 3 indiziate, a vario titolo, di furto aggravato,e rapina impropria. In manette è finito un 43enne indiano, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dall’addetto all’accoglienza clienti di un negozio all’interno della galleria Forum Termini mentre occultava nel suo zaino alcuni profumi dopo averne rimosso le placche antitaccheggio. Allertati i Carabinieri del NucleoScalo Termini ...

CorriereCitta : Da Roma a Pomezia, prima le rapine, poi la sparatoria: l’auto dei rom finisce ribaltata, bandito colpito da un proi… - Robert1936pe : @ZanAlessandro Non e' l'Italia che vogliamo, aggressioni,rapine, stupri di ogni genere,baby gang di nordafricani di… - resistenzasvran : Roma | sempre più rapine nei negozi | 5 arresti in poche ore - Zazoom - CorriereCitta : Roma, sempre più rapine nei negozi: 5 arresti in poche ore - CasilinaNews : Roma. Armato di coltello, aggredisce e deruba un uomo: arrestato 34enne. Diverse persone nei guai per rapine… -