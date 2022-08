Roma, Mourinho l’ha lasciato andare: visite mediche e firma (Di venerdì 5 agosto 2022) Si concretizza l’addio. La Roma saluta uno dei giocatori giallorossi, nelle prossime ore visite mediche e firma sul contratto. Anche in casa Roma si lavora alacremente in sede di mercato. Per Josè Mourinho la prossima sarà una stagione chiave, dove i tifosi si aspettano un ulteriore passo in avanti. La vittoria della Conference League ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 agosto 2022) Si concretizza l’addio. Lasaluta uno dei giocatori giallorossi, nelle prossime oresul contratto. Anche in casasi lavora alacremente in sede di mercato. Per Josèla prossima sarà una stagione chiave, dove i tifosi si aspettano un ulteriore passo in avanti. La vittoria della Conference League ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ecco Wijnaldum: duttilità, classe e voglia di riscatto, ma occhio ai bonus Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Psg, l'olandese è un centrocampista completo che può ricoprire più ruoli e che si candida ad essere una pedina importante della Roma di Mourinho. Il profilo Georginio Wijnaldum nasce come mezz'ala di inserimento dalle spiccate doti offensive, diventando nel tempo un "tuttocampista" in grado di giocare anche da mediano o ... Evviva l'estate de "il favorito sei tu" Magari sarà più coraggioso Mourinho con la Roma che i Friedkin stanno costruendo con l'obiettivo di essere veramente competitivi. Pronostico Non lo farà nemmeno lui, che ha già precisato in tempi ... Corriere dello Sport Visite per Wijnaldum a Roma e ieri cena di squadra Il secondo giorno nella Capitale di Georginio Wijnaldum prosegue con le visite mediche a Villa Stuart. Il calciatore è arrivato alle 9 per gli accertamenti propedeutici alla firma sul contratto con l' ... Roma, un mercato da protagonisti con un occhio alle cessioni: Tiago Pinto sfoltisce la rosa Il grande talento dell’ex Ajax è stato visto sporadicamente a Roma e stabilizzarsi in una squadra ... Un altro esterno offensivo che non rientra nei piani tattici di Jose Mourinho sarebbe lo spagnolo ... Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Psg, l'olandese è un centrocampista completo che può ricoprire più ruoli e che si candida ad essere una pedina importante delladi. Il profilo Georginio Wijnaldum nasce come mezz'ala di inserimento dalle spiccate doti offensive, diventando nel tempo un "tuttocampista" in grado di giocare anche da mediano o ...Magari sarà più coraggiosocon lache i Friedkin stanno costruendo con l'obiettivo di essere veramente competitivi. Pronostico Non lo farà nemmeno lui, che ha già precisato in tempi ... Roma, la formazione base di Mourinho Il secondo giorno nella Capitale di Georginio Wijnaldum prosegue con le visite mediche a Villa Stuart. Il calciatore è arrivato alle 9 per gli accertamenti propedeutici alla firma sul contratto con l' ...Il grande talento dell’ex Ajax è stato visto sporadicamente a Roma e stabilizzarsi in una squadra ... Un altro esterno offensivo che non rientra nei piani tattici di Jose Mourinho sarebbe lo spagnolo ...