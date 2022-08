Roma, ecco Wijnaldum: oggi le visite. Pronto per la Salernitana (Di venerdì 5 agosto 2022) Georginio Wijnaldum è il nuovo rinforzo della Roma di Mourinho. Sbarcato ieri nella Capitale, oggi sosterrà le visite mediche Il Corriere dello Sport riporta i dettagli dell’affare Georginio Wijnaldum per la Roma. Sbarcato ieri a Ciampino, l’olandese sosterrà oggi le visite mediche prima dell’annuncio ufficiale e di unirsi al resto del gruppo in ritiro. Un affare da 2 milioni per il prestito più altri 8 per l’eventuale riscatto da esercitare entro il 30 giugno del prossimo anno. 5 milioni di ingaggio (il PSG pagherà solo le prime due mensilità) da fargli percepire, con il possibile debutto alla prima giornata con la Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Georginioè il nuovo rinforzo delladi Mourinho. Sbarcato ieri nella Capitale,sosterrà lemediche Il Corriere dello Sport riporta i dettagli dell’affare Georginioper la. Sbarcato ieri a Ciampino, l’olandese sosterràlemediche prima dell’annuncio ufficiale e di unirsi al resto del gruppo in ritiro. Un affare da 2 milioni per il prestito più altri 8 per l’eventuale riscatto da esercitare entro il 30 giugno del prossimo anno. 5 milioni di ingaggio (il PSG pagherà solo le prime due mensilità) da fargli percepire, con il possibile debutto alla prima giornata con la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Wijnaldum dopo Dybala e Matic: Mou, ora la Roma è da scudetto - gabrieligm : Per giustificare la candidatura di Di Maio nella lista PD, Letta parla di diritto di tribuna, lo stesso che era sta… - FIGCfemminile : ?? Ecco il calendario completo della Prima Fase della #SerieAFemminile @TIM_Official 2022/2023 ?? ?? Tutti i match s… - Erix_Genovese : Per aiutare la causa anche un sindaco si batte è partorisce SOTTO ELEZIONI un programma serio e realizzabile ?????? - CalcioNews24 : Oggi il #Wijnaldu day in casa #Roma ?? -