Robbie Williams | con “Lost” anticipa l’album celebrativo “XXV”

(Di venerdì 5 agosto 2022) È disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digitale “”, il nuovo singolo dichedei suoi 25 anni di carriera “XXV”, in uscita il 9 settembre.verrà pubblicato in digitale e nei formati CD (standard e deluxe)e vinili (nero, bianco e blu), ed già disponibile in pre-order. L’inedito, presente sia nell’edizione standard che in quella deluxe, è prodotto da Guy Chambers e Richard Flack ed è un brano commovente nel classico stile, con un testo toccante, parti al pianoforte e archi crescenti. Come lo stesso artista dichiara, «“” parla dei momenti della mia vita in cui mi sono abbandonato a comportamenti ...

- Voto 7,00 - Non è male il ritorno di. Ci sono tutti gli elementi della sua musica e del suo pop! Perso e ritrovato! Manuel Finotti - piazzabologna - Voto 7,00 - L'impianto ...Tra le altre citazioni musicali, Monroe die She Takes Her Clothes Off degli Stereophonics : "She got the nickname porta bubble Joan, they found her dead, dead as nails at home. And ...Robbie Williams, Lost: il video e il significato della nuova canzone dell'ex Take That, pronto a festeggiare 25 anni di carriera.Da oggi su tutte le piattaforme, Lost è il nuovo singolo inedito di Robbie Williams, direttamente dall'album XXV in uscita il 9 settembre.