Riso – Centinaio: Irrigazione di soccorso, produzione a rischio (Di venerdì 5 agosto 2022) Riso, Centinaio: Entro prossimi 5 giorni garantire Irrigazione di soccorso. Si rischia di compromettere intera produzione Lombardia e Piemonte – Intervenire subito con misure straordinarie per garantire un’Irrigazione di soccorso “entro i prossimi 5 giorni” per “non compromettere l’intera produzione risicola in Lombardia e in Piemonte e i tanti sforzi praticati dagli imprenditori agricoli in questa difficilissima stagione”. A chiedere un intervento urgente da attuare nelle prossime ore è il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, considerando che “la maggior parte del Riso non ancora compromesso, soprattutto in provincia di Pavia, sta vivendo una fase agronomica ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 agosto 2022): Entro prossimi 5 giorni garantiredi. Si rischia di compromettere interaLombardia e Piemonte – Intervenire subito con misure straordinarie per garantire un’di“entro i prossimi 5 giorni” per “non compromettere l’interarisicola in Lombardia e in Piemonte e i tanti sforzi praticati dagli imprenditori agricoli in questa difficilissima stagione”. A chiedere un intervento urgente da attuare nelle prossime ore è il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco, considerando che “la maggior parte delnon ancora compromesso, soprattutto in provincia di Pavia, sta vivendo una fase agronomica ...

