Rinnovo di Fagioli vicino, la Juventus lo blinda (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo tante chiacchiere sembra finalmente essere vicino il Rinnovo di Fagioli. La Juventus si assicura sul futuro legando a sé il talentoso centrocampista, nato e cresciuto proprio nel vivaio bianconero. Ora toccherà al giocatore dimostrare di valere la pesante maglia. Rinnovo di Fagioli vicino, quale sarà la durata del nuovo contratto? Il vertice tra l’entourage del giocatore e la Juventus si è concluso in maniera positiva. La volontà di continuare a vestire la maglia bianconera c’è e così Nicolò Fagioli, nato e cresciuto nella Juventus, rinnoverà il proprio contratto. Nella trattativa è stata decisiva la volontà del giocatore. Il centrocampista classe 2001? resterà in bianconero fino al 2026. Avrà dunque la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo tante chiacchiere sembra finalmente essereildi. Lasi assicura sul futuro legando a sé il talentoso centrocampista, nato e cresciuto proprio nel vivaio bianconero. Ora toccherà al giocatore dimostrare di valere la pesante maglia.di, quale sarà la durata del nuovo contratto? Il vertice tra l’entourage del giocatore e lasi è concluso in maniera positiva. La volontà di continuare a vestire la maglia bianconera c’è e così Nicolò, nato e cresciuto nella, rinnoverà il proprio contratto. Nella trattativa è stata decisiva la volontà del giocatore. Il centrocampista classe 2001? resterà in bianconero fino al 2026. Avrà dunque la ...

romeoagresti : #Juventus: cresce l’ottimismo per il rinnovo di #Fagioli // Juventus are increasingly optimistic about extending Fa… - GiovaAlbanese : #Fagioli e la #Juventus a un passo dal prolungamento fino al 2026: ieri incontro proficuo con gli agenti alla Conti… - GiovaAlbanese : Mentre cresce l'attesa per rivedere la #Juventus in campo a #VillarPerosa, la dirigenza lavora per un pezzo di futu… - periodicodaily : Rinnovo di Fagioli vicino, la Juventus lo blinda #fagioli #calciomercato @lavocedelduke - Mythos1981 : RT @dariopelle3: Il vicino rinnovo di #Fagioli é un segnale importante: #DAmico aveva fatto capire chiaramente come fosse importante avere… -