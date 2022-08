“Rimozione permanente” La Cina vuole cancellare Taiwan | conseguenze disastrose per il mondo

(Di venerdì 5 agosto 2022)resta il tema del giorno sul Peoplès Daily, edizione in inglese dell'organo del Partito comunista cinese, con ampie cronache sulle esercitazioni militari cinesi attorno all'isola e un editoriale in cui si ribadisce la tesi che la responsabilità dell'escalation è interamente americana. “La visita di Nancy Pelosi a, ignorando il quadro generale delle relazioni-Usa, è stato un spettacolo disgustoso per cercare profitti politici personal« in vista delle elezioni di midterm” sostiene il giornale, e sottolinea che “questa farsa politica non può cambiare il fatto storico e giuridico che esiste una solaalè una parte inalienabile del territorio cinese e il governo della Repubblica popolare cinese è l'unico governo legale che rappresenta l'intera ...

Comune di Bergamo

...00 di mercoledì 3 agosto 2022 e fino alla esecuzione della FASE 1 della ordinanza richiamata in premessa: in via Crispi divieto di sostaconforzata lungo tutto il margine ......pedonali più prossimi al tratto stradale chiuso >istituzione del limite di velocità di 30 Km/h in via Sant'Elisabetta all'intersezione con via Verdi divieto di sostacon... Lavori di valorizzazione del centro piacentiniano di Bergamo: modificata la viabilità | Sportello Telematico