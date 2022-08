Rientro a scuola, niente doppi turni d’ingresso. Nel Lazio si torna alle regole pre covid (Di venerdì 5 agosto 2022) Addio ai doppi turni d'ingresso nelle scuole del Lazio: tutti gli studenti entreranno alle 8 o alle 8,30, esattamente come avveniva prima della pandemia. La decisione è stata presa durante un incontro presieduto dal prefetto insieme alle aziende del trasporto pubblico, alle istituzioni e all'Ufficio scolastico regionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022) Addio aid'ingresso nelle scuole del: tutti gli studenti entreranno8 o8,30, esattamente come avveniva prima della pandemia. La decisione è stata presa durante un incontro presieduto dal prefetto insiemeaziende del trasporto pubblico,istituzioni e all'Ufficio scolastico regionale. L'articolo .

