Renzi a Berlusconi: "Insieme alle elezioni? Caro Silvio, no grazie" (Di venerdì 5 agosto 2022) "Per le elezioni? Caro Silvio, no grazie". È quanto ha detto, questa mattina parlando ai microfoni di Rtl102.5, il leader di Italia viva, Matteo Renzi rivolgendosi al presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Renzi a Berlusconi: "Noi non partecipiamo a una coalizione di centrodestra nella quale c'è chi ha votato contro Draghi" "Tutti bussano alla nostra porta – ha aggiunto Renzi – per chiederci cosa facciamo. Con rispetto allora dico Caro Silvio, no grazie. Noi non partecipiamo a una coalizione di centrodestra nella quale c'è chi ha sempre votato il governo Draghi e chi mai. Siamo stati e saremo dalla parte di Draghi. Ho ascoltato ieri Berlusconi, ...

