Regionali, il caso Sicilia accelera la partita in Lombardia: la Lega vuole chiudere su Fontana, ma i sondaggi sono per Moratti (Di venerdì 5 agosto 2022) Se a livello nazionale ai tre principali partiti della coalizione di centrodestra sono bastate poche ore per presentarsi di fronte a telecamere e giornalisti con un “pieno accordo” sulle elezioni del 25 settembre, lo stesso non si può dire per quanto riguarda due partite fondamentali – al Nord, per la Lega, e al Sud, per Forza Italia e Fratelli d’Italia – che in queste ore stanno agitando le segreterie delle tre forze politiche: l’imminente voto in Sicilia e quello della prossima primavera in Lombardia. Sì, perché le dimissioni anticipate di Nello Musumeci da Palazzo d’Orléans hanno avuto un duplice effetto: sorprendere gli alleati, da una parte; e accelerare le trattative a Milano (ancorché i leader abbiano assicurato che “se ne parlerà dal 26 di settembre”). La verità è che tanto a Palermo quanto nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Se a livello nazionale ai tre principali partiti della coalizione di centrodestrabastate poche ore per presentarsi di fronte a telecamere e giornalisti con un “pieno accordo” sulle elezioni del 25 settembre, lo stesso non si può dire per quanto riguarda due partite fondamentali – al Nord, per la, e al Sud, per Forza Italia e Fratelli d’Italia – che in queste ore stanno agitando le segreterie delle tre forze politiche: l’imminente voto ine quello della prossima primavera in. Sì, perché le dimissioni anticipate di Nello Musumeci da Palazzo d’Orléans hanno avuto un duplice effetto: sorprendere gli alleati, da una parte; ere le trattative a Milano (ancorché i leader abbiano assicurato che “se ne parlerà dal 26 di settembre”). La verità è che tanto a Palermo quanto nel ...

