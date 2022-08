Raspadori, il Napoli offre 31 milioni di euro. La situazione (Di venerdì 5 agosto 2022) Raspadori è sempre più vicino al Napoli, approfittando l’allontanamento definitivo della Juventus. Offerti 31 milioni al Sassuolo Come riportato stamane da Il Mattino, il Napoli è sempre più vicino all’acquisto di Raspadori. Gli azzurri hanno offerto 31 milioni di euro, approfittando anche dell’allontanamento della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022)è sempre più vicino al, approfittando l’allontanamento definitivo della Juventus. Offerti 31al Sassuolo Come riportato stamane da Il Mattino, ilè sempre più vicino all’acquisto di. Gli azzurri hanno offerto 31di, approfittando anche dell’allontanamento della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, incontro interlocutorio con il @SassuoloUS per #Raspadori - AlfredoPedulla : #Raspadori: contatto diretto #DeLaurentiis-#Carnevali in serata. C’è solo il #Napoli, nessuna forzatura #Juve che o… - Paolo_Bargiggia : Il @napoli non molla Raspadori e farà di tutto per evitare che il giocatore possa trasferirsi alla @juventusfc a ze… - Rnaples7 : 05/08/2022 e Giacomo Raspadori non è ancora un giocatore del Napoli - Napoli_Report : #Spalletti al @Corriere su #Raspadori: “È giovane, forte, versatile in tutti i ruoli dell’attacco, intelligente e s… -