vigilidelfuoco : Soccorsi dai #vigilidelfuoco due operai incastrati su un mezzo meccanico della manutenzione di #Rfi, ribaltatosi su… - MassimoChiaram7 : RT @vigilidelfuoco: Soccorsi dai #vigilidelfuoco due operai incastrati su un mezzo meccanico della manutenzione di #Rfi, ribaltatosi su un… - FirenzePost : Rapolano Terme (Si): due tecnici feriti per il carrello ferroviario sviato, Treni sospesi sulla Siena – Chiusi - CiroFire : Soccorsi dai #vigilidelfuoco due operai incastrati su un mezzo meccanico della manutenzione di #Rfi, ribaltatosi su… - PaolaTacconi : RT @vigilidelfuoco: Soccorsi dai #vigilidelfuoco due operai incastrati su un mezzo meccanico della manutenzione di #Rfi, ribaltatosi su un… -

Per approfondire : Video : Incidente ferroviario a: si ribalta carro durante lavori, due feriti / VIDEO(Siena), 5 agosto 2022 - Paura nella mattina di venerdì 5 agosto intorno alle 11 a. Durante alcune operazioni un carro ferroviario si è infatti ribaltato. Sono due le ...I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle 11 per il ribaltamento di un carro ferroviario a. Ci sono due persone ferite, l'intervento è ancora in corso. Sul posto i vigili del fuoco e ambulanze della Misericordia di. Seguono aggiornamenti. L'incidente è avvenuto ...I due tecnici Rfi sono stati soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco. Sul posto anche personale Rfi e della Polfer. I treni regionali sono stati riprogrammati e sostituiti con bus.Rapolano Terme (Siena), 5 agosto 2022 - Paura nella mattina di venerdì 5 agosto intorno alle 11 a Rapolano Terme . Durante alcune operazioni un carro ferroviario si è infatti ribaltato. Sono due le pe ...