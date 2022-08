“Questa storia ha rotto | ma basta!” Ferilli e non solo sulla Incontrada

(Di venerdì 5 agosto 2022) Vanessaè la cover del nuovo numero di Vanity Fair. E accanto alla foto di copertina, che la ritrae fasciata in un abito rosso lungo, sorridente come sempre, titolo “Sei bellissima – Glielo gridano dalle piazze d’Italia, alla faccia delle critiche”, ennesimo rimando alla valutazioni negative sul suo aspetto, al body shaming che la vede protagonista da tanti, troppi, anni aparte. Compreso l’ultimo episodio della famigerato servizio pubblicato da Riccardo Signoretti sul Nuovo, lei in costume in spiaggia, che ha sollevato un polverone mediatico. E partire una disputa a suon di: “È stata ritoccata la foto del servizio, volutamente peggiorativa” contro: “Sono palesemente photoshoppate quelle da lei pubblicate sui social, che la ritraggono visibilmente dimagrita”. Vanessa, ormai, pare fregarsene: “Rispondo con l’indifferenza” aveva ...

pdnetwork : Alle 10.25 del 2 agosto 1980 una bomba esplode alla stazione di Bologna, cambiando la storia del Paese. Ricordiamo… - simofons : Se di fronte alla notizia di uomo ammazzato di botte la tua prima reazione è “non vedo post indignati di Salvini e… - CarloCalenda : Questa legislatura è stata la peggiore della storia repubblicana. Cerchiamo una fine più decorosa. Evitiamo populis… - MariasoleEvens3 : @BorziCarmela @Kissmaniaco2 Lasciala perdere ho visto il suo profilo, questa è gente persa nella propria ignoranza… - fvllmoon_ : [75% LETTO] sono ferma a un punto particolare, un evento che mi ha spiazzata, non ho parole per descriverlo ma poss… -

Dopo Palermo il ritorno a Bologna,volta non per la formazione primavera ma per la prima ... Adesso lasi ribalta, adesso Stefano Pioli dimostra tutto il suo potenziale: campionato 2020 - ...Sono sempre più facilmente disgustato dal fatto che stiamo vivendo insocietà impegnata a ... accertiamoci di non passare allacome la generazione che sapeva, ma non si è preoccupata (...Alberto Salvi racconta a Eppen come si è trovato immerso nelle vicende del Pianetti, insieme a Facheris, l’attrice sua complice in questo progetto. LD: Una storia che ha davvero il sapore di leggenda.05 ago 2022 - Il leader dei King Crimson ha raccontato la storia di quando incontrò il chitarrista statunitense ...