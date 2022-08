Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più? Se risparmi su di loro le bollette si dimezzano (Di venerdì 5 agosto 2022) Alcuni elettrodomestici consumano molto ma, se sono utilizzati nel modo corretto, le bollette si dimezzano. Gli elettrodomestici hanno una funzione importante nei costi energetici di una famiglia, e proprio per questo, bisogna ridurre al massimo gli sprechi di questi apparecchi elettronici. Ogni apparecchio ha un consumo sulla base delle sue caratteristiche tecniche, della grandezza, dell’efficienza L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 5 agosto 2022) Alcunimolto ma, seutilizzati nel modo corretto, lesi. Glihanno una funzione importante nei costi energetici di una famiglia, e proprio per questo, bisogna ridurre al massimo gli sprechi di questi apparecchi elettronici. Ogni apparecchio ha un consumo sulla base delle sue caratteristiche tecniche, della grandezza, dell’efficienza L'articolo proviene da CheSuccede.it.

chiaraUNHCR : Il viaggio in Sudan con @LuigiVignali inizia con la visita al campo di Um Rakuba, che ospita migliaia di persone co… - ladyonorato : L’economista americano Hanke ci mostra nel grafico quali sono i Paesi europei più danneggiati dalle autolesionistic… - gennaromigliore : Noi ieri abbiamo votato un assestamento di bilancio che prevedeva entrate per 22mld (quasi tutti recuperati dall’ev… - pietro_busacca : @numar61 1. Il 2% più influente della storia ?? 2. Valutare un politico ex PdC per i genitori indagati(!) è vergogno… - LelloConso : RT @Scantrapello84: @Dorian62832114 In 30 anni di carriera non ha imparato che polio, morbillo, parotite, rosolia, sono tutti virus a RNA p… -