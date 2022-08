lui29p : RT @AvvocatoAtomico: Schroeder, dopo aver consegnato il suo paese a Putin grazie a phaseout nucleare e gasdotti, invita il governo a negozi… - LatrBerserkr : RT @AvvocatoAtomico: Schroeder, dopo aver consegnato il suo paese a Putin grazie a phaseout nucleare e gasdotti, invita il governo a negozi… - M_Ander : RT @AvvocatoAtomico: Schroeder, dopo aver consegnato il suo paese a Putin grazie a phaseout nucleare e gasdotti, invita il governo a negozi… - rapanui_veneto : RT @AvvocatoAtomico: Schroeder, dopo aver consegnato il suo paese a Putin grazie a phaseout nucleare e gasdotti, invita il governo a negozi… - Blackskorpion4 : RT @AvvocatoAtomico: Schroeder, dopo aver consegnato il suo paese a Putin grazie a phaseout nucleare e gasdotti, invita il governo a negozi… -

In uno spot diffuso dall'ambasciata russa in Spagna il governo di Moscagli europei ad andare in Russia come luogo ideale in cui vivere. "Belle donne, gas a buon ...selezionate" usate da. ......alla Welt am Sonntag che a fronte dei brutali tentativi di destabilizzazione di Vladimirsi ... Idem il portavoce federale della AfD Leif - Erik Holm chei Verdi a togliersi "il paraocchi ... Putin invita Erdogan a Sochi e lo ringrazia per l’accordo sull’esportazione del grano: «Riguarda anche il cibo russo» Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato nel primo pomeriggio a Sochi in Russia dove è stato invitato per un incontro dall'omologo russo Vladimir Putin ...Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato personalmente oggi il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan per gli accordi sull'esportazione di grano, sottolineando che essi non riguardano solo qu ...