Pubblicate regole per ritorno a scuola, mascherine solo per fragili (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – mascherine a scuola solo per il personale e gli alunni più fragili. Sono state Pubblicate le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023)”. Il documento, che riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, è stato messo a punto dall'Istituto superiore di Sanità, con i ministeri della Salute e dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e propone, da un lato, misure standard di prevenzione per l'inizio dell'anno scolastico che tengono conto del quadro attuale, dall'altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Un doppio ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) –per il personale e gli alunni più. Sono statele “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023)”. Il documento, che riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, è stato messo a punto dall'Istituto superiore di Sanità, con i ministeri della Salute e dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e propone, da un lato, misure standard di prevenzione per l'inizio dell'anno scolastico che tengono conto del quadro attuale, dall'altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Un doppio ...

ZerounoTv : Pubblicate regole per ritorno a scuola, mascherine solo per fragili - antoriccelli : Le regole della #parcondicio pubblicate oggi sul sito di - VoceDelTrentino : Le regole, gli obblighi e i divieti che dovranno rispettare i partiti per partecipare alle elezioni - VoceDelTrentino : Elezioni: pubblicate tutte le regole, gli obblighi e i divieti da rispettare per la presentazione di liste, simboli… - fabrizi41446847 : @SkySportF1 #SkyMotori Pubblicate il post per fare le domande sulla pagina Instagram perché non lo pubblicate E po… -