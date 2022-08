Prezzi benzina e diesel in Italia oggi, prezzi in calo: nuovi tagli (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Proseguono i ribassi sui prezzi di benzina e diesel. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ieri in forte discesa, si registrano oggi ulteriori movimenti sui prezzi raccomandati sulla rete nazionale. In particolare a intervenire sono Eni e Q8, riducendo entrambe di 1 centesimo benzina e diesel. In attesa di recepire pienamente gli ultimi interventi, i prezzi praticati alla pompa risultano in calo. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 4 agosto, il prezzo medio nazionale praticato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Proseguono i ribassi suidi. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ieri in forte discesa, si registranoulteriori movimenti suiraccomandati sulla rete nazionale. In particolare a intervenire sono Eni e Q8, riducendo entrambe di 1 centesimo. In attesa di recepire pienamente gli ultimi interventi, ipraticati alla pompa risultano in. Nel deto, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri 4 agosto, il prezzo medio nazionale praticato ...

