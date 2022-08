Prey da oggi disponibile gratis per gli abbonati (Di venerdì 5 agosto 2022) oggi, venerdì 5 agosto, è il giorno di uscita del film originale Prey, prequel della pellicola Predator. Il film Disney+ Original sarà visibile gratis per gli abbonati al servizio streaming di Disney. Per questo suo nuovo lavoro il regista statunitense Dan Trachtenberg, già noto al grande pubblico per 10 Cloverfield Lane e The Boys, ha voluto un cast composto in gran parti da attori nativi e della prima Nazione. Tra questi Amber Midthunder (New Mexico, Roswell e The Ice Road), Michelle Thrush (The Journey Home), Stormee Kipp (Sooyii), l’esordiente Dakota Beavers e Julian Black Antelope (Tribal). Nel cast di attori figura anche il nome di Dane DiLiegro (American Horror Stories), chiamata a interpretare il ruolo di Predator. Di cosa parla Prey? Prey è ambientato 300 anni fa nella ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 5 agosto 2022), venerdì 5 agosto, è il giorno di uscita del film originale, prequel della pellicola Predator. Il film Disney+ Original sarà visibileper glial servizio streaming di Disney. Per questo suo nuovo lavoro il regista statunitense Dan Trachtenberg, già noto al grande pubblico per 10 Cloverfield Lane e The Boys, ha voluto un cast composto in gran parti da attori nativi e della prima Nazione. Tra questi Amber Midthunder (New Mexico, Roswell e The Ice Road), Michelle Thrush (The Journey Home), Stormee Kipp (Sooyii), l’esordiente Dakota Beavers e Julian Black Antelope (Tribal). Nel cast di attori figura anche il nome di Dane DiLiegro (American Horror Stories), chiamata a interpretare il ruolo di Predator. Di cosa parlaè ambientato 300 anni fa nella ...

