Presidenzialismo e hot-spot fuori dall’Italia | cosa c’è nella bozza di programma del centrodestra

(Di venerdì 5 agosto 2022) Ilelettorale del, al di là delle “promesse” fatte nel corso delle settimane precedenti – in particolar modo da Silvio Berlusconi -, sarà ufficializzatogiornata di martedì 9 agosto. Nel frattempo, però, c’è già la(praticamente definitiva) del testo che sarà reso pubblico la prossima settimana. All’interno del documento ci sono dei vecchi cavalli di battaglia di Forza Italia e Lega che si uniscono a quelli, in particolar modo sull’immigrazione, che hanno sempre contraddistinto questi anni di opposizione ai vari governi (dai due di Conte a quello Draghi) di Giorgia Meloni e dei suoi Fratelli d’Italia., il testo firmato Salvini-Meloni-Berlusconi Ladel...

... contro la filosofia del 'no' 3) Riforme istituzionali e strutturalie attuazione ... Creazione degli- spot nei territori extra - europei, gestiti dall'Ue, per valutare le richieste ...Tornando nello specifico dei temi sono previsti "nuovi decreti sicurezza espot per migranti fuori dall'Italia". Il punto 6, "Sicurezza e contrasto all'immigrazione illegale" parla anche di ... Centrodestra, il programma in 15 punti: fisco, Ue, immigrazione ed elezione diretta del capo dello Stato La bozza prende forma: stop al reddito di cittadinanza, via libera agli «impianti nucleari di ultima generazione». Sull’Ucraina: sì agli impegni assunti con la Nato ...