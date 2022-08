Premier League | l'Arsenal vince al debutto | 2-0 al Crystal Palace | debutto di Gabriel Jesus

B24PT : Martinelli abre a contagem da Premier League ?? - ilPostSport : La Premier League inizia stasera con sette squadre londinesi, due favorite al Nord e un livello generale mai così a… - OptaPaolo : 217 - Nel suo periodo in Premier League dal 2015/16 al 2020/21, Georginio #Wijnaldum è stato il giocatore con più p… - AIthaus : @choquei que isso premier league - Eurosport_IT : Esordio vincente per l'Arsenal, che supera 2 a 0 il Crystal Palace ??????????????? #PremierLeague | #Arsenal |… -

La Gazzetta dello Sport

Il video dei gol e degli highlights di Crystal Palace - Arsenal, match valevole per la2022/2023. Si apre il campionato inglese con un anticipo che regala subito emozioni e bel gioco: a passare in vantaggio sono gli ospiti che, sugli sviluppi del primo calcio d'angolo ...L'Arsenal comincia con il piede giusto. Nell'anticipo della prima giornata della2022/2023, i ragazzi di Arteta battono 2 - 0 il Crystal Palace e conquistano i primi tre punti della stagione. Vittoria in trasferta pesantissima per i 'Gunners' che passano in ... Di Canio: "Ecco come finirà la Premier League" L'Arsenal comincia con una vittoria in trasferta - in uno dei tanti derby di Londra - la nuova avventura in Premier League. (ANSA) ...Il club di Istanbul fa la spesa in Serie A: oltre al prossimo ingaggio dell'ormai ex Napoli, anche un ex Fiorentina e Sampdoria è pronto a volare in Turchia ...