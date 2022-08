Preghiera della sera del 5 Agosto 2022: “Accoglimi tra le Tue braccia” (Di venerdì 5 agosto 2022) “Accoglimi tra le Tue braccia”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 5 agosto 2022) “tra le Tue”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero L'articolo proviene da La Luce di Maria.

