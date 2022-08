Positano Teatro Festival: quattro giorni di Teatro, Musica, Premi e tanto entusiasmo (Di venerdì 5 agosto 2022) Si è conclusa – dopo essere stata inaugurata all’insegna della coralità e di un forte coinvolgimento del pubblico – la diciannovesima Edizione del Positano Teatro Festival, ideato e fondato da Gerardo D’Andrea, da quest’anno diretto dall’attrice e cantante Antonella Morea. Tra le grandi novità dell’edizione guidata dal nuovo direttore artistico – che ha riscosso un grande successo personale e attestazioni di gradimento e simpatia da parte del pubblico – c’è sicuramente la scelta di attribuire lo storico Premio Annibale Ruccello a Nino D’Angelo in una serata speciale a lui dedicata. All’artista è stato tributato un concerto in cui si sono esibite sei straordinarie voci femminili: insieme a Antonella Morea, Chiara Di Girolamo, Francesca Marini, Ida Rendano, Patrizia Spinosi e Mena Steffen. Nel ricevere ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Si è conclusa – dopo essere stata inaugurata all’insegna della coralità e di un forte coinvolgimento del pubblico – la diciannovesima Edizione del, ideato e fondato da Gerardo D’Andrea, da quest’anno diretto dall’attrice e cantante Antonella Morea. Tra le grandi novità dell’edizione guidata dal nuovo direttore artistico – che ha riscosso un grande successo personale e attestazioni di gradimento e simpatia da parte del pubblico – c’è sicuramente la scelta di attribuire lo storicoo Annibale Ruccello a Nino D’Angelo in una serata speciale a lui dedicata. All’artista è stato tributato un concerto in cui si sono esibite sei straordinarie voci femminili: insieme a Antonella Morea, Chiara Di Girolamo, Francesca Marini, Ida Rendano, Patrizia Spinosi e Mena Steffen. Nel ricevere ...

